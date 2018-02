Schlagerstar und "DSDS"-Jurorin Ella Endlich: "Eine Castingshow wäre für mich keine Option gewesen."

Vor Dieter Bohlen (64) sind selbst seine Mit-Juroren nicht sicher. Auch Sängerin Ella Endlich (33), die in dieser Staffel zum ersten Mal in der "DSDS"-Jury sitzt, musste in Deckung gehen. In Neue Post schlägt sie zurück: "Ich bin nicht irgendeine Schlager-Trine!"

"Man weiß ja, dass Dieter den ein oder anderen fiesen Spruch macht. Ich habe mich ziemlich früh positioniert. Das ist die einzige Art und Weise, respektiert zu werden", berichtet die Sängerin. Sie rechtfertigt sich weiter gegenüber dem Pop-Titan, der auch vor Ella kein Blatt vor den Mund nimmt: "Ich bin meinen Weg gegangen und alles was ich sage, ist auch fundiert!" Die Frage von Neue Post, ob sie selbst gerne zu einer Castingshow gegangen wäre, verneint der Schlagerstar. "Ich habe ja schon mit 14 meinen ersten Plattenvertrag unterschrieben", so Ella Endlich. Quelle: Bauer Media Group, Neue Post (ots)

