Reinhold Messner: "Erlebe die glücklichste Zeit meines Daseins"

Kurz vor seinem 80. Geburtstag am Dienstag reflektiert Bergsteiger-Legende Reinhold Messner sein spätes Glück in der Liebe. "Ich hatte mit 75 wenig Hoffnung, dass sich jemand so um mich kümmern würde, jedenfalls nicht im Rahmen einer Liebesbeziehung", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Doch genau diese Person fand Messner - nach eigenen Angaben durch Zufall - in seiner 44-jährigen Frau Diane. "Heute ist sie nicht nur mein Jungbrunnen, sondern auch meine Stütze. Obwohl das Altern Tag für Tag spürbarer wird, erlebe ich jetzt die glücklichste Zeit meines Daseins, weil ich meine Frau an meiner Seite habe." Die Reaktion seiner Familie auf seine neue Beziehung jedoch habe Messner schwer getroffen: "Leider hat man versucht, sie mit allen Mitteln hinauszudrängen, was für sie nur schwer zu ertragen war. In den letzten fünf Jahren hat sie selbst den Gegenwind aus nächster Nähe erlebt. Das tut mir leid, es ist so passiert." Seine Frau sei für ihn eine große Inspiration: "Dank meiner Frau kann ich wieder gestalten wie früher. Ich bin regelrecht übermütig im Machen." Quelle: dts Nachrichtenagentur