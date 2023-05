Faktenchecker: Feinde der Freiheit, „Gedanken-Hilfspolizei“ der Mächtigen

„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.“ So steht es zumindest im Artikel 5 des deutschen Grundgesetzes. Die Realität sieht freilich ganz anders aus. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Wie wenig Meinungs- und Pressefreiheit es in Deutschland – aber auch in Österreich – gibt, wurde zuletzt in der Corona-Plandemie für jedermann sichtbar. Zensur und Sanktionierung missliebiger Meinungen und Gedanken wird hier nicht nur durch eine politisch instrumentalisierte Justiz und das simple Totschweigen durch die Systemmedien praktiziert.

Zensur-Werkzeug „Fakten-Checker“

Eine Entwicklung der jüngsten Zeit sind die sogenannten „Fakten-Checker“: Obwohl diese alles andere als objektiv und unvoreingenommen sind, maßen sie sich an, über richtig und falsch richten zu dürfen. Ob Corona, Klima oder Einwanderung: Die selbsternannten „Fakten-Checker“ versuchen jede Kritik an der offiziellen Linie des Polit- und Medienkartells als Desinformation und Verschwörungstheorie zu diskreditieren. Was an sich schon beweist, dass sie selbst Teil des Kartells sind. Gerade bei Corona haben aber nicht sie, sondern die vermeintlichen Verschwörungstheoretiker recht behalten – und zwar in jedem einzelnen Punkt.

Das Soros-nahe Correctiv: Offene Zensur im Auftrag der Globalisten

Dennoch wächst die Macht der „Fakten-Checker“ die vom System immer mehr als „Gedanken-Hilfspolizei“ eingesetzt werden. Wie etwa die Soros-nahe Plattform Correctiv, die – ganz im Widerspruch zum eingangs zitierten Artikel 5 Grundgesetz – auch ganz offiziell für Facebook als Zensur-Instanz agiert. Wir hatten bereits Ende vorletzter Woche ausführlich über die Hintergründe von Correctiv und seiner Wühlarbeit gegen AUF1 berichtet. Eine Woche später kam dann der erwartbare Angriff unter der Überschrift: „ Was hinter Auf1 und der Ausbreitung des österreichischen Verschwörungssenders steckt “. Wer sich hier spannende Enthüllungen über AUF1 und seine Mitarbeiter erwartet, wird enttäuscht sein:

Diffamierung und Kriminalisierung von AUF1

Wie bei jeder ordinären Antifa-Seite wird in denunziatorischer Art versucht, Meinungen und Standpunkte von AUF1 und seiner Protagonisten als negativ darzustellen und nach Möglichkeit zu kriminalisieren. Hauptsächlich geht es dabei natürlich gegen AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet, dessen vermeintlich furchtbare Vergangenheit man ihm wieder mal vorwirft. Tatsächlich ist auch an Magnets politischen Aktivitäten in jungen Jahren nur dann etwas zu beanstanden, wenn man selber im linksextremen Spektrum verortet ist. Und genau da kommen die angeblich unabhängigen Experten auch her, die sich hier ein Urteil über AUF1 anmaßen. Besonders enttäuschend muss für die Möchtegern-Fakten-Checker jedoch der Umstand gewesen sein, dass niemand der von ihnen belästigten AUF1-Mitarbeiter oder -Interviewpartner mit ihnen kooperieren wollte.



Correctiv und der Verfassungsschutz

Da wundert es nicht, dass sie sich hilfesuchend an den Verfassungsschutz in Deutschland und Österreich gewandt haben, um zu erfahren, was man denn nun gegen AUF1 zu unternehmen gedenke. Damit unterstreicht Correctiv, das nach Eigendefinition „Recherchen für die Gesellschaft“ durchführt seinen wahren Auftrag: Nämlich politisch unliebsame Meinungen und Personen zu verfolgen und nach Möglichkeit auszuschalten. Recherchen für die Globalisten – und nicht für die Gesellschaft!"

Quelle: AUF1.info