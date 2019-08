Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison ist tot

Die US-Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison ist tot. Sie sei am Montagabend im Alter von 88 Jahren in einem Krankenhaus in New York gestorben, teilte ihr Verlag Alfred A. Knopf am Dienstag mit.

Morrison gilt als bedeutendste Vertreterin der afroamerikanischen Literatur. Sie erhielt 1988 den Pulitzer Preis für den Roman "Menschenkind", der ein Jahr zuvor veröffentlicht worden war. Zudem erhielt Morrison im Jahr 1993 den Nobelpreis für Literatur. Zu ihren bedeutendsten Werken zählen neben "Menschenkind" der 1992 erschienene Geschichtsroman "Jazz" und der Roman "Paradies", der 1997 veröffentlicht wurde. Quelle: dts Nachrichtenagentur

