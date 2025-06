"Beach Boys"-Mitgründer Brian Wilson gestorben

Der US-Musiker Brian Wilson, der als Mitbegründer der Beach Boys die Jugendkultur der frühen 1960er-Jahre prägte, ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Seine Familie bestätigte am Mittwoch den Tod des einflussreichen Musikers.

Die Familie teilte auf Instagram mit, dass sie tieftraurig über den Verlust ihres geliebten Vaters sei und bat um Respekt für ihre Privatsphäre. Im vergangenen Jahr hatten Wilsons Rechtsvertreter bekannt gegeben, dass er an einer schweren neurokognitiven Störung litt und eine Vormundschaft in Erwägung gezogen wurde.



Wilson komponierte die meisten Songs der Beach Boys in den 1960er- und 1970er-Jahren und produzierte bis 1967 alle und in den darauffolgenden Jahren noch einige Alben. Er gilt als einer der bedeutendsten Komponisten und Musikproduzenten des 20. Jahrhunderts.

Quelle: dts Nachrichtenagentur