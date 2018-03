Ann-Kathrin Kramer: "Ich weiß bis heute nicht, was damals am See geschah"

Eines Nachts wachte sie in ihrem Bett auf, hatte nasse Haare und fast nichts an. Ihre Kleidung fand man später am Ufer des nahegelegenen Sees. "Ich muss da wohl durchgeschwommen sein", sagt die Schauspielerin Ann-Kathrin Kramer. "Aber ich weiß bis heute nicht, was damals am See tatsächlich geschah."

Ann-Kathrin Kramer gehört zu den Menschen, die während ihrer Kindheit schlafgewandelt sind. Das hat sie heute Abend im WDR Fernsehen bei "Geheimniskrämer" erzählt. "Das war schon sehr spooky", erinnert sie sich an die Nacht am See, als sie etwa 14 Jahre alt war. Bei diesem einen Vorfall blieb es damals nicht. Immer wieder wachte Ann-Kathrin Kramer an unterschiedlichen Orten im Haus auf. "Ich wollte anscheinend etwas erleben." Vier Prominente, jede Menge Geschichten und die Frage: In wessen Leben hat es sich wirklich zugetragen? Das ist die Ausgangssituation von "Geheimniskrämer", der neuen Sonntagabendsendung, die um 22.45 Uhr im WDR Fernsehen läuft. "Bei ,Geheimniskrämer' bringen wir Storys zum Vorschein, die man eigentlich erst auspackt, wenn nur noch der harte Kern einer guten Party am Tisch sitzt", sagt Moderator Martin Klempnow. Neben Ann-Kathrin Kramer waren diese Woche zu Gast bei "Geheimniskrämer": Rapperin Sabrina Setlur, n-tv-Moderator Louis Klamroth sowie Stadionsprecher und Sportjournalist Arnd Zeigler. Die ganze Sendung gibt es zum Nachschauen in der WDR Mediathek. Am kommenden Sonntag wird bei "Geheimniskrämer" gerätselt, welcher Prominente eine Fischphobie hat. Mit dabei: Jürgen von der Lippe, Olympiasiegerin Heike Henkel, Sängerin Jeanette Biedermann und TV-Koch Björn Freitag. Über Geheimniskrämer "Geheimniskrämer" ist mehr als ein Talk. In mehreren Spielrunden gibt Gastgeber Martin Klempnow Prominenten die Gelegenheit, charmante Geheimnisse und ungeahnte Besonderheiten zu zeigen - kleine Geschichten, die man dem einen oder anderen Promi so kaum zugetraut hätte. Die prominenten Mitspieler müssen mit Intuition, psychologischem Geschick und guten (Fang-)Fragen herausfinden, wer der Geheimniskrämer oder die Geheimniskrämerin in ihrer Mitte ist. Wer richtig tippt, bekommt einen Punkt. Der Geheimniskrämer selbst rät mit und versucht so, von sich abzulenken. Gelingt es ihm, dass keiner auf ihn tippt, bekommt er selbst einen Punkt. Mit "Geheimniskrämer" setzt der WDR auf eine Eigenproduktion am Sonntagabend. Start war der 18. Februar 2018. Quelle: WDR Westdeutscher Rundfunk (ots)

