Feuerschwanz auf Platz eins der deutschen Album-Charts

Die Mittelalter-Rock- und Metal-Band Feuerschwanz steht mit "Fegefeuer" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Hinter dem Oktett landet die US-Rockband Greta Van Fleet mit "Starcatcher" auf Rang zwei. Die Brit-Pop-Band Blur ("The Ballad Of Darren") sowie Schauspieler und Moderator Oli P. ("Hey Freiheit - Das Album") folgen auf den Plätzen drei und vier. In den Single-Charts bleibt "Komet" von Udo Lindenberg und Apache 207 weiterhin der Spitzenreiter.

Dahinter folgt "Mädchen auf dem Pferd" von Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee und Octavian. Platz drei geht an "9 bis 9" von Sira, Bausa und Badchieff. Einzug in die Charts hat auch der Barbie-Film gefunden: Der zugehörige Soundtrack steigt auf Position sechs in die Album-Charts ein. Die Singles "Dance The Night" von Dua Lipa (24), "What Was I Made For?" von Billie Eilish (35) und "Barbie World" von Nicki Minaj, Ice Spice und Aqua (36) sichern sich ebenfalls einen Platz in den Single-Charts. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Quelle: dts Nachrichtenagentur