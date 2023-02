Moskau: Kiew finanziert Verbreitung von Fakes über russische Streitkräfte in Asien, Afrika und Südamerika

Das Kiewer Regime hat eine Reihe von Berichten in westlichen Medien sowie die Einrichtung einer speziellen Website finanziert, um Falschmeldungen über russische Verstöße gegen die nukleare Sicherheit vor allem in Asien, Mittel- und Lateinamerika sowie in Afrika zu verbreiten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung des Hauptquartiers für die Koordinierung der humanitären Hilfe der Russischen Föderation hervor. Darin hieß es: "Es wurden Mittel für die Ausarbeitung einer Reihe von Informationsmaterialien zu diesem Thema bereitgestellt, die in den wichtigsten amerikanischen und europäischen Medien veröffentlicht werden sollen, sowie für die Einrichtung einer speziellen Website, auf der die gefälschten Materialien in verschiedenen Sprachen vor allem in Südost- und Südasien, Mittel- und Lateinamerika sowie in afrikanischen Staaten verbreitet werden sollen." Quelle: RT DE