Künftig soll ein Gesetz jegliche Diskussion zum Great Reset oder zu den massiven Impfschäden unter Strafe stellen. Ein Gesetz, das den Menschen verbieten soll, diese Worte überhaupt nur in den Mund zu nehmen. In seiner aktuellen Sendung „Sprechverbot! System will Kritik am Great Reset verbieten“ entlarvt AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet die Pläne des Systems.

Weiter berichtet das Portal: "Ein kürzlich erschienener Artikel im „Nachrichtenmagazin Profil“ zeigt die perfiden Pläne des Systems und deren Handlangern aus dem Medienkartell auf. Profil-Schreiber Jakob Winter behauptet in seinem Artikel, dass Beamte des österreichischen Verfassungsschutzes ein eigenes Gesetz fordern, welches Fake News und Verschwörungstheorien verbieten würde. Zumindest stellt Winter diese Behauptung in seinem Artikel auf, wie AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet erklärt.

Forderung nach Verbot von Begriffen

So sei laut DSN der Dauerbrenner unter den Verschwörungsmythen der sogenannte „Great Reset“. Es seien Behauptungen, dass Eliten eine Weltregierung anstreben und einen Bevölkerungsaustausch durchführen wollen, schreibt Winter im Profil-Artikel.

Stefan Magnet dazu: „Drei Jahre lang machen sich die Grünen, die Roten, die feinen Journalisten und TV-Kommentatoren und die Nadelstreif-Konservativen in der Politik über den Begriff „Great Reset“ lustig. Doch je mehr sie sich lustig machen, je mehr Menschen finden das ganz und gar nicht lustig – weil die Leute erkennen, dass ein „Great Reset“ für sie nicht lustig ist. Und nun, nach drei Jahren, wollen sie ihn jetzt gar verbieten!“ Verboten werden soll also schon der Begriff an sich.

Immer noch werden Impfschäden als Falschmeldungen hingestellt

Aber auch Falschmeldungen zu Impfschäden seien noch immer weit verbreitet, so im Profil-Artikel weiter. Es handle sich um Realitätsverweigerung in Reinform, sagt Magnet. „Da explodieren die Krebsfälle, die Thrombosen, die Herzanfälle, die Todesraten an sich und furchtbarerweise auch die Totgeburten und die Unfruchtbarkeit offensichtlich, nachweislich, statistisch! Überall dort, wo die Gen-Injektionen verabreicht und Nebenwirkungen sichtbar wurden, bezeichnet das „Profil“ entsprechende Hinweise dazu noch immer als „Falschmeldungen zu Impfschäden“, ist der AUF1-Chefredakteur entsetzt.

Fake News werden von Soros-Handlangern bestimmt

Und so soll dieses geforderte Gesetz Fake News und deren Verbreitung verbieten. „Was Fake News sind, sagen natürlich die Fakten-Checker von Soros und Co. Und ganz vorne auf der Abschussliste steht Auf1“, erklärt Stefan Magnet. Und weiter: „Es wird eine Lex AUF1 werden, mit der sie gegen uns – also gegen AUF1 – vorgehen. Als Flaggschiff, als Speerspitze. Aber sie schlagen gegen AUF1 und meinen alle alternativen Medien! Alle wahrheitsliebenden Menschen!“ Genau deshalb müsse AUF1 die Reichweite erhöhen – der Schritt ins „echte Fernsehen“ sei unausweichlich.



Schritt ins Fernsehen: Verbotsdiskussion muss in die Öffentlichkeit

Dies müsse geschehen, damit Zensur und Gewalt gegen Andersdenkende und Kritiker offensichtlich werden und nicht still und heimlich vonstattengehen können. „Deshalb müssen wir diese ganze Verbots-Diskussion in die Öffentlichkeit, in die Breite bringen. Und ich bin sicher, dann werden ihnen ihre Verbotsgelüste sehr schnell vergehen“, zeigt sich Stefan Magnet entschlossen im Kampf um die freie Meinungsäußerung.

Verfassungsschützer sollen AUF1 schauen

Er wünsche sich, dass die Staats- und Verfassungsschützer AUF1 schauen, um, wie er sagt, auf ein paar wirkliche verfassungs-gefährdende Verbrechen aufmerksam zu werden, und dort ermitteln würden, wo es wirklich gefährlich wird für Volk und Land. Denn: „Ein wirklich um das Land besorgter Verfassungsschützer würde bei uns alternativen Medien beispielsweise darauf aufmerksam gemacht werden, dass die gesamten Corona-Zwangsmaßnahmen nichts anderes waren als ein Putsch gegen eben diese Verfassung. Gegen eben die Grund- und Staatsbürgerrechte“, so Magnet.

Verfassungsbruch durch die Regierung und Impfverbrechen

Die Regierung habe die Verfassung im großen Stil gebrochen. Es gebe viele weitere Beispiele. Um nur eines zu nennen: Man bedenke die Impfverbrechen. „Eine kleine Clique im Land steht im Verdacht das eigene Volk körperlich in Gefahr gebracht, vielfach verletzt, verstümmelt zu haben, und tausende Menschen kamen zu Tode.“ Stefan Magnet fragt: „Wo ist hier der Verfassungsschutz?“ Nach dem Profil-Artikel sei der Staatsschutz ein wenig zurückgerudert.

Gemeinsam Kräfte aufbieten: Kartenhaus der Globalisten wird zusammenbrechen

Trotz Verbots-Geschrei und Zensurmaßnahmen – die Menschen müssen dem standhalten. Das System wird einsehen müssen, dass es mit seinem Great-Reset-Kurs nicht zum Ziel kommen werde. Für den AUF1-Chefredakteur steht fest: „Wir müssen eine große Öffentlichkeit herstellen. Wir müssen diesen stillen Kampf in die breite Masse tragen. Wenn wir unsere Kräfte gemeinsam aufbieten, werden wir erleben, wie das Kartenhaus der Globalisten zusammenbricht!“

Die ganze Sendung „Sprechverbot! System will Kritik am Great Reset verbieten!" sehen Sie hier:



