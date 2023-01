Rostec-Chef nennt Behauptungen über Munitionsmangel "Unsinn"

Weiter berichtet RT DE: "In einem Interview an die Nachrichtenagentur RIA Nowosti räumte er ein, dass im Laufe der Militäroperation tatsächlich große Mengen an Munition verbraucht werden. Gleichzeitig habe Rostec die Produktion erheblich gesteigert, so Tschemesow:

"Die Gespräche, die heute unsere Gegner führen, wonach Russland angeblich Raketen, Granaten oder sonst etwas ausgehen, sind völliger Unsinn. Im Auftrag des Verteidigungsministeriums haben wir die Herstellung von Munition um ein Mehrfaches gesteigert."

Quelle: RT DE