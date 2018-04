Reinhold Messner über sein Erfolgskonzept: "Wille ist trainierbar wie Muskeln"

Bergsteiger Reinhold Messner, 73, sieht das Geheimnis für Erfolg in Willensstärke und Zielstrebigkeit. Das Gute daran: "Wille ist trainierbar wie Muskeln." Das Wichtigste dabei sei, die eigenen Schutzinstinkte zu besiegen, auch wenn "der Selbsterhaltungstrieb immer noch sagt, lass es lieber bleiben, du weißt nicht, was alles passieren kann", erzählt Messner im Gespräch mit ZEIT WISSEN. Die Überwindung dieser Hürde sei "wie eine Wiedergeburt". Der entscheidende Faktor dabei sei die Zielsetzung: "Ich muss wissen, was mein Ziel ist. Und ich glaube, dass das Problem vieler junger Leute heute ist, dass sie nicht wissen, was sie eigentlich wollen."

Bei seinen Projekten sei Messner oft an Grenzen gelangt, war aber immer bereit, vieles zu opfern: "Ich habe ein paar Mal zwischen Selbstzerstörung und der Selbstverschwendung operiert", so der Extrembergsteiger. "Ich würde aber sagen, wer wirklich weiterkommen will: Es geht nur so." Wichtig sei es auch, aus dem eigenen Scheitern zu lernen und kleine Erfolge zu feiern, "weil ich ja mit jeder Stufe wieder ein kleines bisschen an Willenskraft dazugewinne". Quelle: DIE ZEIT (ots)