“Chat-Kontrolle”: Signal droht bei EU-Beschluss mit Rückzug aus Europa

Freigeschaltet am 02.10.2025 um 08:12 durch Sanjo Babić
Viele Menschen halten die EU mittlerweile für eine zweite EUDSSR und eine Gefahr für sich selbst (Symbolbild)
Bild: Unbekannt / Eigenes Werk

Vor der entscheidenden Abstimmung der EU-Staaten zur sogenannten “Chat-Kontrolle” bekräftigt Signals Chefin Meredith Whittaker: Kommt Client-Side-Scanning, zieht sich der Messenger aus Europa zurück. Digital-Rights-Gruppen und Fachmedien erwarten eine Ratsentscheidung Mitte Oktober.

Kern der CSA-Verordnung ist das Scannen privater Inhalte – teils direkt auf dem Gerät vor der Verschlüsselung. Hunderte Kryptograf:innen warnen, das schaffe Backdoors und gefährde Grundrechte; Branchenbeobachter sehen eine rechtliche Auseinandersetzung voraus. Die Tech-Presse ordnet die dänische Kompromisslinie als nur kosmetische Abschwächung ein.

Zuletzt positionierten sich auch Anbieter wie Tuta Mail gegen die Pläne und kündigten Klagen an; mehrere EU-Staaten, darunter Deutschland, signalisierten Widerstand. Ob es zu einem konsensfähigen Text kommt – oder ob Dienste wie Signal tatsächlich gehen – dürfte sich nach den Oktober-Terminen entscheiden.

