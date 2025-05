Ehemaliger F.A.Z.-Herausgeber Günther Nonnenmacher gestorben

Günther Nonnenmacher, von 1994 bis 2014 einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ist am gestrigen Mittwoch im Alter von 76 Jahren in Offenbach am Main gestorben.

1948 in Karlsruhe geboren, studierte Günther Nonnenmacher nach dem Wehrdienst in Freiburg, Frankfurt und Heidelberg Politikwissenschaft, Geschichte und Philosophie und wurde bei Dolf Sternberger promoviert. An der Gesamthochschule Wuppertal, wo er mehrere Jahre lang wissenschaftlicher Assistent war, habilitierte er sich mit einer Arbeit über die politische Philosophie im 17. und 18. Jahrhundert. 1982 trat Nonnenmacher in die Politische Redaktion der F.A.Z. ein. Vier Jahre später wurde er zum verantwortlichen Redakteur für Außenpolitik ernannt. 1994 wurde er als Nachfolger von Fritz Ulrich Fack in das Herausgebergremium der Zeitung berufen, dem er bis zum Eintritt in den Ruhestand Ende 2014 angehörte. Zuvor hatte er nach dem überraschenden Tod von Frank Schirrmacher übergangsweise für ein halbes Jahr das Feuilleton geleitet. 2007 war Nonnenmacher vom französischen Präsidenten zum Offizier der Ehrenlegion ernannt worden. 2018 wurde er mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Berthold Kohler, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: "Wir trauern um einen herausragenden Journalisten und hochgeschätzten Kollegen. Der Name Nonnenmacher bürgte für größte journalistische Qualität. Die Leser kannten ihn als hellsichtigen Durchdringer der Innen- und Außenpolitik. Für die Redaktion war er ein Vorbild, Ermöglicher und Förderer. Die hohen Verdienste, die Günther Nonnenmacher sich in drei Jahrzehnten um die Frankfurter Allgemeine Zeitung erworben hat, werden unvergessen bleiben." Quelle: FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung (ots)