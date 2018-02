Guido Maria Kretschmer würde nicht ins "Dschungelcamp" ziehen

Der Modedesigner und Moderator Guido Maria Kretschmer würde niemals ins RTL-Dschungelcamp einziehen. "Nein, nein, nein, ich wäre der exakt falsche Kandidat für die Show", sagte er der "Rheinischen Post".

Er habe gar keine Zeit, sich mehrere Wochen im australischen Regenwald aufzuhalten. "Außerdem bin ich nicht geeignet fürs Camping und schon gar nicht für all die Herausforderungen. Ich bin aber ein guter Zuschauer, finde, dass es eine tolle Sendung ist", sagte der Designer.

Kretschmer würde auch in Jogginghose aus dem Haus gehen

Der Modedesigner und Moderator Guido Maria Kretschmer würde auch in Jogginghose aus dem Haus gehen. "Sie ist ein Must-Have", sagte er "Rheinischen Post". Jogginghosen kämen schon lange nicht mehr nur beim Sport zum Einsatz. "Wenn man sie gut stylt, kann man sie in jeden Look einbauen", sagte Kretschmer. Es gäbe kaum noch einen Designer, der noch keine Jogginghose entworfen habe.

Quelle: Rheinische Post (ots)