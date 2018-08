Literaturnobelpreisträger V. S. Naipaul gestorben

Der britische Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger V. S. Naipaul ist tot. Er starb im Alter von 85 Jahren, teilte seine Familie am späten Samstagabend mit. Der Autor starb demnach friedlich im Beisein seiner Familie. Der in der Nähe von Trinidad geborene Naipaul lebte seit 1950 in England. Neben seinen Romanen war er auch für seine Erfahrungsberichte aus verschiedenen Gegenden und Kulturen der Welt bekannt.

Naipaul galt als einer der einflussreichsten Schriftsteller im englischsprachigen Raum. Im Dezember 1989 wurde er von Königin Elisabeth II. in den Adelsstand erhoben. 2001 erhielt er den Literaturnobelpreis für sein Gesamtwerk. Quelle: dts Nachrichtenagentur