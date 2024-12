"SZ": Komponist Hammerschmid im Alter von 94 Jahren gestorben

Der Komponist Hans Hammerschmid ist offenbar tot. Er sei am Samstag zuhause in Gräfelfing bei München im Alter von 94 Jahren gestorben, berichtet die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf Familienkreise.

Er war lange Jahre Komponist und Arrangeur für Hildegard Knef, arbeitete mit Leuten wie Udo Jürgens, Curd Jürgens und Donna Summer. Im deutschen Fernsehen prägte er die Serienmusik. So komponierte er für "Die Schwarzwaldklinik", "Das Traumschiff" und "Derrick".



Angefangen hatte Hammerschmid als Jazzmusiker in Wien, wo er in den Fünfzigerjahren in Gruppen mit Hans Koller und Oscar Pettiford zur Avantgarde des europäischen Modern Jazz gehörte.



1952 ging er für ein paar Jahre nach Hollywood. Dort arbeitete er als Lohnschreiber für das Studio 20th Century Fox. 1957 übersiedelte er nach Deutschland, wo er für den Südwestfunk in Eddie Sauters Orchester spielte.

Quelle: dts Nachrichtenagentur