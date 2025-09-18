Kritische Moderatorin kaltgestellt, was sagt das über den ÖRR

ZEIT ONLINE meldet, dass der NDR das Reportageformat „Klar“ weiterführt, jedoch Julia Ruhs nicht mehr als Moderatorin einsetzt, t-online ordnet die Hintergründe ein.

Der NDR justiert ein umstrittenes Format neu. „Klar“ soll weiterlaufen, aber ohne Julia Ruhs vor der Kamera. Der Schritt folgt auf Monate intensiver Auseinandersetzungen über Ton, Themenwahl und Einordnung des Pilotfilms. Mit der Entscheidung sendet der Sender zwei Botschaften, Kontinuität des Formats und Distanzierung von einer Person, die zuletzt zur Projektionsfläche geworden war.

Medienpolitisch berührt der Fall Grundfragen des öffentlich-rechtlichen Auftrags, wie viel Pluralität ein Format tragen kann und wie Redaktionen mit internen Konflikten umgehen. Die Berichte skizzieren, dass der BR als Koproduzent eine Rolle behält, während der NDR moderativ umbaut. Für das Publikum bleibt entscheidend, ob die nächsten Folgen journalistisch tragen, ohne sich in Lagerkämpfen zu verlieren. Ergänzende Darstellungen bei t-online zeichnen den Konfliktverlauf nach.

