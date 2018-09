Schrang: Werden „Vorzeige Youtuber“ mit GEZ Zwangsgebühren finanziert?

Wie der Publizist Heiko Schrang in seinem Beitrag aufzeigt wird der YouTube Kanal „MrWissen2go“ von Mirko Drotschmann scheinbar durch Einnahmen der öffentlich rechtlichen Medien finanziert. Schrang schreibt dazu: "In den zwangsfinanzierten Einheitsmedien wird der Ruf: „Wir sind mehr“ immer lauter. Damit will man zum Ausdruck bringen, dass diejenigen, die der Meinung sind, dass eine gezielte Umvolkung stattfindet und die ständigen Morde und Vergewaltigungen nicht mehr hinnehmen wollen, in der der Minderheit sind. Inzwischen haben immer mehr Menschen den Mainstream Medien den Rücken gekehrt und informieren sich ausschließlich im Internet. Dabei könnte es aber passieren, dass sie auf einmal vom Regen in die Traufe kommen."

Schrang schreibt weiter: "Augenscheinlich ist einer der größten Kanäle „MrWissen2go“ der abseits des Mainstreams mit fast 800.000 Abonnenten aufwartet. Hinter diesem Namen steht Mirko Drotschmann, der charmant, gut aussehend sich eloquent ausdrücken kann. Auf „MrWissen2go“ bringt er all das, was man in den Nachrichten nie so ganz versteht.

Er widmet sich den Themen: „Was ist los in Syrien?“ „Ist die EU am Ende?“ „Kommt bald der Dritte Weltkrieg?“ „Warum Deutschland eine neue Regierung braucht“ informiert er regelmäßig seine Zuschauer.

Durch seine letzte Sendung „Umvolkung“ schafft Deutschland sich ab?! bin ich erst auf ihn aufmerksam geworden. Sie hat für extreme kontroverse Diskussionen im Netz gesorgt. Es wurde dort in Frage gestellt, dass ein Plan hinter der Flüchtlingswelle steckt. Am Ende der Sendung hätte man den Eindruck gewinnen können, dass alles nur zufällig abläuft. Bei unseren Recherchen mussten wir dann jedoch feststellen, dass „MrWissen2go“ Teil des Content-Netzwerks Funk von ARD und ZDF ist. Das bedeutet, dass er direkt von den GEZ Zwangsbeiträgen partizipiert. Funk wurde 2016 gegründet und mit € 45 Millionen jährlich ausgestattet. Es ist ein Online-Medienangebot der ARD und des ZDF für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 29 Jahren. Ferner fanden wir bei unseren weiteren Recherchen heraus, dass die Objektiv Media GmbH die Sendung „MrWissen2go“ produziert. Gegründet wurde sie 2018 und als Geschäftsführer wird Mirko Drotschmann genannt! Er verkauft also genauso wie Anne will, Markus Lanz u.a. sein eigenes Format an die gleichgeschalteten Medien des öffentlich rechtlichen Rundfunks. Die Frage ist, ob damit überhaupt eine Unabhängigkeit gegeben sein kann.



Des Weiteren hat er sich in der Kampagne „ Nicht Egal“ engagiert, wo es um Hass im Netz ging. Spiegel Online schrieb in einem Artikel dazu: „Darüber hinaus wollen einige der Videokünstler direkt an Schulen aktiv sein. „An 40 Schulen werden wir vorbeischauen und erklären, wie ihr zu Experten gegen Hass werdet", sagte YouTube MrWissen2Go in einem Clip. In 200 Workshops sollen rund 6000 Jugendliche zu Mentoren ausgebildet werden. Für Lehrer stellt die Bundeszentrale für politische Bildung (BPB) Unterrichtsmaterial bereit.“

In der DDR gab es in den Schulen die FDJ. Dort gab es Funktionäre, die nannte man „Sekretär/in/ für Agitation und Propaganda“. Diese Position hatte u.a. in ihrer Jugendzeit Angela Merkel inne.

Die gute Nachricht zum Schluss: Das E-Book „Im Zeichen der Wahrheit“ können wir bis zum 30.09.2018 für € 5,99 statt € 19,99 anbieten, damit noch mehr Menschen die wahren Hintergründe des Politiktheater verstehen."

