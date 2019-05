Anna & Robert Lewandowski: Erstes Doppelinterview in Deutschland

In der aktuellen GALA (Heft 22/2019, ab heute im Handel) geben Star-Kicker Robert Lewandowski und seine Frau Anna, beide 30, ihr erstes gemeinsames Interview in Deutschland. Das Paar ist seit zwölf Jahren zusammen und seit sechs Jahren verheiratet.

Ihr Liebes-Geheimnis? Der Bayern-Stürmer schwärmt von seiner Frau, die lange als Profi-Sportlerin in Polen erfolgreich war: "Anna versteht meine Karriere. Und ich die ihre. Als sie noch Karate-Sportlerin war und an Meisterschaften teilnahm, wusste ich, wie sie sich fühlte und was sie in diesen Momenten brauchte. Als Fußballspieler fühlt man sich manchmal alleine, und es ist nicht so einfach, wenn man nach einem Spiel nach Hause kommt. Egal, ob man gewonnen oder verloren hat. Meine Frau ist eine Art Psychologin und gibt mir die Kraft, die ich brauche."

Die Geburt von Tochter Klara vor zwei Jahren habe beide verändert. "Ich bin viel offener geworden", sagt Robert Lewandowski, seine Frau sagt: "Ich bin ruhiger und geduldiger geworden." Die Familienplanung sei übrigens noch nicht abgeschlossen: "Wir wünschen uns noch mehr Kinder", so Anna Lewandowska in GALA.

Quelle: Gruner+Jahr, Gala (ots)