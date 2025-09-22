„Schweigen? Niemals!“ – Wendler kündigt groß an und teilt aus

Der Deutschlandkurier veröffentlicht ein Interview, in dem Michael Wendler die Meinungsfreiheit in Deutschland als „Katastrophe“ bezeichnet. Parallel berichten t-online, FOCUS und andere über sein geplantes Comeback 2025 (Oberhausen) und den anhaltenden Ärger um Absagen, Distanzierungen und Sicherheitsauflagen.

Wendler knüpft an seine Corona-Kontroversen an und kritisiert „Mainstream-Medien“ sowie Veranstalter. Nach mehreren Absagen werben seine Unterstützer mit einem großen September-Termin; gleichzeitig distanzieren sich Hallenbetreiber und Kommunen teils öffentlich oder verweisen auf formale Hürden.

Der öffentliche Diskurs schwankt zwischen „zweite Chance“ und Boykott-Aufrufen – und macht die geplante Rückkehr zur Grundsatzfrage über Grenzen von Kunstfreiheit, Marktlogik und Auftrittsplattformen.

Quelle: ExtremNews



