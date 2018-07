Guido Maria Kretschmer will mit seiner Hochzeit anderen homosexuellen Menschen Mut machen zu heiraten: "Ich habe eine Vorbildfunktion."

In DB MOBIL erklärt der Designer, wie er gemeinsam mit DB-Mitarbeitern die neue Unternehmensbekleidung für die Deutsche Bahn entwarf. Guido Maria Kretschmer ist sich bewusst, dass die Eheschließung mit seinem Verlobten weit mehr als eine Privatangelegenheit ist. "Ich habe eine gewisse Vorbildfunktion - vielleicht trauen sich andere eher, wenn ich diesen Schritt wage", erklärt er im Interview in der August-Ausgabe von DB MOBIL (erscheint am 27.7.2018) "Man denkt ja immer, das ist normal. Aber wirklich häufig sieht man es nicht, auch nicht bei Prominenten. Ich bekomme viel Post zu diesem Thema."

Am 8. September will der 53-jährige Modedesigner und Fernsehmoderator seinen langjährigen Partner Frank Mutters auf Sylt heiraten. Seine Familie sei aufgeregter als er selbst, sagt Kretschmer im Interview. "Für meine Eltern und meine Tanten wird unsere Hochzeitsfeier ein Riesending. Sie freuen sich wahnsinnig, dass die Ehe für alle nun möglich ist. Und ich freue mich, dass die sich so freuen." Zur Trauung erwartet das Paar ungefähr 200 Gäste, gefeiert werde am Strand. "Da muss sich keiner aufrüschen. Ich finde diese schneeweißen Hochzeiten mühsam und will eine lässige Party."

Bereits im August wird die neue Unternehmensbekleidung der Deutschen Bahn erstmals bei einem Tragetest bundesweit zu sehen sein, Guido Maria Kretschmer hat sie gemeinsam mit DB-Mitarbeitern entworfen. Wie die Zusammenarbeit für ihn war? Ungewöhnlich, verrät Kretschmer. Weil die Mitarbeiter von Anfang an in den Entstehungsprozess involviert waren. "Es ging mir darum, die Wünsche der Bahnmitarbeiter so weit wie möglich umzusetzen. Das habe ich in dieser Form vorher noch nie gemacht, aber es hat geklappt."

Quelle: TERRITORY (ots)