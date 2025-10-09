Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Literaturnobelpreis geht an Ungarn

Freigeschaltet am 09.10.2025 um 13:29 durch Sanjo Babić
Das Logo der Nobelstiftung. Der Nobelpreis ist eine seit 1901 jährlich vergebene Auszeichnung, die von dem schwedischen Erfinder und Industriellen Alfred Nobel (1833–1896) gestiftet wurde.
Nach dts-Angaben verleiht die Schwedische Akademie den Literaturnobelpreis an László Krasznahorkai. Der Ungar wird laut dts für eine Sprache gewürdigt, die extreme Intensität mit philosophischer Tiefe verbindet. Internationale Feuilletons hatten ihn seit Jahren als Favoriten geführt, berichtet dts.

Krasznahorkai wurde mit Werken wie „Sátántangó“ und „Seiobo auf Erden“ international bekannt. Kritiker loben lange, mäandernde Sätze und eine apokalyptische Bildwelt. Viele seiner Bücher erschienen in renommierten Übersetzungen und prägten eine Generation von Autorinnen und Autoren.

Die Entscheidung dürfte Debatten über Kanon und Weltliteratur neu beleben. Verlage kündigen Neuauflagen und Lesereisen an. Für den Herbst werden Übersetzerpreise und Festivalauftritte erwartet.

