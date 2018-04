George Soros: Das Österreich-Netzwerk des Milliardärs

Die neue Ausgabe des Magazins "alles roger?" ist ein Feuerwerk an Aufdeckungen, interessanten Kolumnen und Unterhaltung. Ab Freitag österreichweit in den Trafiken. Das Jahresabo mit zwölf Ausgaben kostet nur 17 Euro und ist unter http://www.allesroger.at/abo bestellbar.

George Soros ist in aller Munde. Für die einen ein Menschenfreund, für die anderen der Zerstörer Europas, weil er hinter der Masseneinwanderung steht. Wir haben uns in der Titelgeschichte der Maiausgabe das Österreich-Netzwerk des Mega-Spekulanten angesehen und decken hier erstaunliche Verbindungen auf. Dass Hauptstrommedien bei diesem Thema beziehungsweise dieser Person mit der Antisemitismus-Keule kommen, zeigt, wie brisant das Thema ist und dass sie sich selber mit absurden Vorwürfen schützen wollen. Schließlich sind einige - wie Der Standard oder der ORF - Teil dieses Netzwerks. Bei "alles roger?" zählen Fakten statt Ideologie. Natürlich würden wir analog über Franz Huber berichten, würde dieser ähnlich problematisch vorgehen.

18 Milliarden Dollar, knapp 15 Milliarden Euro, hat George Soros erst vor wenigen Monaten seinem - vorher schon steinreichen - Stiftungsnetzwerk "Open Society Foundations" (OSF) übergeben. Doch nicht Menschenfreundlichkeit war das Motiv, sondern Steuervermeidung, wie die Wirtschaftsagentur Bloomberg berichtete.

Hinter der Massenzuwanderung Soros ist das Paradebeispiel eines skrupellosen Hedgefondsmanagers, der Währungen krachen lässt - wie das britische Pfund 1992 - oder Nationen in große Probleme bringt, wie es bei osteuropäischen Ländern nach der Wende der Fall war, um zu gigantischen Gewinnen zu kommen. Er ist aber nicht nur Liebkind mächtiger Kreise, sondern - so verrückt es klingt - auch der linken Szene. Soros gilt als graue Eminenz hinter der Masseneinwanderung. So veröffentlichte er im September 2015 einen Sechs-Punkte-Plan zur Migration, der aggressiv an die EU-Verantwortlichen Forderungen stellte. Gleich zu Beginn heißt es in Befehlsform: "Erstens muss die EU in absehbarer Zukunft mindestens eine Million Asylsuchende jährlich aufnehmen." In der Tonart geht es weiter. Wie Papiere der EU zeigen, ist sie willens, diese Forderungen grundsätzlich umzusetzen.

Politiker und NGOs "alles roger?" deckt als erstes Medium das Österreich-Netzwerk von Soros auf. Dazu gehören auch viele der bekanntesten aktiven und nicht mehr aktiven Spitzenpolitiker, insbesondere der SPÖ und ÖVP. Schier endlos ist die Liste der Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die von Soros' Einfluss und Geld profitieren: So sind beispielsweise der evangelisch-kirchliche Verein Diakonie oder der "Verein Projekt Integrationshaus" Mitglieder des "Europäischen Flüchtlingsrates" (European Council on Refugees and Exiles, ECRE). Dieser wiederum erhält Gelder von gleich zwei wichtigen Soros-Organisationen, dem "European Programme for Integration and Migration" (EPIM) und den "Open Society Foundations".

