Der italienische Regisseur Franco Zeffirelli ist tot. Er starb laut übereinstimmenden Medienberichten am Samstag in Rom im Alter von 96 Jahren. 1946 kam Zeffirelli zu der Theatertruppe von Luchino Visconti, der großen Einfluss auf ihn hatte.

Seit den 1950er-Jahren wurde er als Bühnenregisseur für Opern bekannt. Zeffirelli war unter anderem an der Mailänder Scala, der Wiener Staatsoper, der Metropolitan Opera, der Arena di Verona und der Comédie-Française tätig. Seinen ersten Kinofilm "Camping" inszenierte er im Jahr 1958. Als Filmregisseur wurde Zeffirelli gegen Ende der 1960er-Jahre durch zwei Shakespeare-Verfilmungen bekannt. Im Jahr 1967 inszenierte er "Der Widerspenstigen Zähmung", ein Jahr später "Romeo und Julia".



Für "Romeo und Julia" erhielt Zeffirelli eine Oscar-Nominierung für die Beste Regie. Zudem erhielt er 1982 eine weitere Oscar-Nominierung für "La Traviata" für das beste Szenenbild. Zuletzt inszenierte der Regisseur im Jahr 1996 "Jane Eyre" und den Kinofilm "Tee mit Mussolini", der im Jahr 1999 erschien, sowie 2002 das Filmdrama "Callas Forever". Zeffirelli wurde im Jahr 2004 mit dem britischen Verdienstorden Knight Commander of the Order of the British Empire (KBE) ausgezeichnet.

Quelle: dts Nachrichtenagentur