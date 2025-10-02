Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Medien Welt trauert um Schimpansen-Ikone Jane Goodall

Welt trauert um Schimpansen-Ikone Jane Goodall

Freigeschaltet am 02.10.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Skulptur von Jane Goodall und David Greybeard
Skulptur von Jane Goodall und David Greybeard

Lizenz: CC0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Die dts meldet den Tod der weltberühmten Primatenforscherin Jane Goodall im Alter von 91 Jahren. Laut Reuters und The Guardian bestätigte ihr Institut, dass sie auf einer US-Vortragsreise in Kalifornien friedlich verstorben ist.

Goodall revolutionierte seit 1960 mit Feldforschung in Tansania die Verhaltensbiologie: Sie dokumentierte Werkzeuggebrauch, Jagdverhalten und komplexe soziale Strukturen bei Schimpansen – Erkenntnisse, die die Trennlinie zwischen Mensch und Tier neu zogen. Später gründete sie das Jane Goodall Institute (1977) sowie „Roots & Shoots“, engagierte sich weltweit für Artenschutz und inspirierte Generationen von Forscherinnen, Aktivisten und Schülerinnen. In den vergangenen Jahren erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt die US-amerikanische Presidential Medal of Freedom.

Zahlreiche Wegbegleiter würdigen Goodalls Wirken als seltene Verbindung von wissenschaftlicher Präzision und unerschütterlichem Optimismus. Ihr Ansatz – nahe am Tier, respektvoll, geduldig – prägte bis ins hohe Alter ihre Vorträge und Projekte. Das Institut kündigte an, ihre Arbeit in Forschung, Bildung und Naturschutz fortzuführen; Trauerbekundungen kommen aus Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft weltweit.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte muse in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige