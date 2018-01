Patrick Lindner und sein Lebenspartner Peter: "Wir standen kurz vor der Trennung"

Schlagerstar Patrick Lindner und sein Lebenspartner haben das siebte Jahr ihrer Beziehung nur knapp überstanden. Im Interview mit Neue Post verraten die beiden, wie es um ihre Liebe steht. An Hochzeit denken die beiden aktuell nicht: "Och, ist das denn wichtig? Wir müssen doch nicht heiraten", so Patrick Lindner. Und sein Freund fügt hinzu: "Wir sind, ehrlich gesagt, froh, dass wir überhaupt das verflixte siebte Jahr überstanden haben. Das war keine leichte Aufgabe."

Nachdem sich Lebenspartner Peter letztes Jahr den Fuß gebrochen hatte und in die Reha ging, musste sich Schlagerstar Patrick Lindner um alles selbst kümmern. "Und als Peter wieder nach Hause kam, musste ich zusätzlich für ihn sorgen, weil er noch so eingeschränkt war", so der Schlagerstar. Es kam öfters zu Streitigkeiten. "Wenn es noch lange so weitergegangen wäre, hätten wir den 10. Oktober 2017, unseren siebten Partnerschafts-Jahrestag, nicht mehr erreicht", gibt Peter zu. Doch die beiden haben sich ausgesprochen und wieder zusammengerauft. "In Situationen, in denen man sich fragt, ob man zusammenbleiben möchte, muss man ganz bewusst eine Entscheidung treffen. Wir beide haben uns ganz klar füreinander entschieden - und wissen, was wir aneinander haben", so der Schlagerstar glücklich.

Quelle: Bauer Media Group, Neue Post (ots)