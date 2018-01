Hailee Steinfeld: "Meine Mama ist die unglaublichste und tollste Person, die ich kenne."

Sie zählt mittlerweile fest zur Riege smarter, starker und unaufhaltbarer Frauen: Schauspielerin und Sängerin Hailee Steinfeld. Aktuell ist sie im Kinofilm "Pitch Perfect 3" zu sehen. Im Interview mit COSMOPOLITAN spricht Haiz - so ihr Spitzname - unter anderem über Frauen, die sie inspirieren, Rituale auf der Bühne und ihren Lieblingsmoment 2017: "Der Women's March."

Woher nimmt die Powerfrau ihren Elan, welche Frauen inspirieren sie? "Meine Mama. Und Beyoncé! Weil meine Mama die unglaublichste und tollste Person ist, die ich kenne. Und Beyoncé, nun ja, ist einfach Beyoncé." Wenn die Sängerin die Bühne betritt, sieht ihr Ritual so aus: "Erst wiederhole ich den Namen der Stadt, in der ich auftrete (kleiner Scherz). Dann laufe ich in meiner Garderobe auf und ab, um meine Nerven zu beruhigen, sage ein kurzes Gebet und mache mich auf den Weg zur Bühne."

Im Gespräch mit COSMOPOLITAN verrät sie außerdem, was ihre größte Angst ist - Steckenbleiben im Fahrstuhl! Wenn sie jemals im Aufzug stecken bleiben sollte, dann am liebsten mit ihrem Bruder oder dem Komiker Kevin Hart. "Ich habe das Gefühl, die könnten mich beide zum Lachen bringen. Und mich von einer meiner größten Ängste ablenken: die Angst, im Aufzug steckenzubleiben."

Quelle: Bauer Media Group, Cosmopolitan (ots)