Emilia Fester: "Wenn ich eine Skala machen würde, stünde ganz am Ende Christian Lindner"

Emilia Fester, 24, ist Deutschlands jüngste Bundestagsabgeordnete. Die Grünen-Politikerin spricht in der aktuellen GALA (Heft 41/2022, ab morgen im Handel) darüber, wie gut ihr Draht zu den Regierungsmitgliedern ist: "Wenn ich eine Skala machen würde, stünde ganz am Ende Christian Lindner. Am nächsten bin ich den linken Ministerinnen aus unserer Partei - Claudia Roth, Steffi Lemke, Lisa Paus. Auch mit Annalena komme ich gut klar, Robert und ich haben nicht so viele Berührungspunkte, Cem und ich noch weniger."

Dass sie nach ihrer ersten Rede im Bundestag als "Rotzgöre" und "lächerliches Kindchen" beschimpft wurde, kommentiert sie so: "Es ist in Ordnung, wenn mich dafür nicht alle lieben. Es ist für mich auch ein Zeichen dafür, dass ich die Welt vieler Menschen, meist Männer, ins Wanken bringe. Die fühlen sich irgendwie bedroht." Quelle: Gruner+Jahr, Gala (ots)