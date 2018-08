Schlagersänger Tony Marshall - ein Jahr nach seiner Herz-OP: "Angst hatte ich nie. Mein Lebenswille war groß."

Vor wenigen Tagen kam Tony Marshall aus dem Krankenhaus. Dort wurde sein Herzschrittmacher neu eingestellt, vor einem Jahr war die OP. Exklusiv in NEUE POST spricht der Schlagersänger über sein neues Leben. "Ich fühle mich deutlich wohler und fitter. Und ich finde es ganz toll, dass es heute diese Möglichkeiten, eine solche Art von Behandlung für Patienten gibt", so Tony Marshall. Für ihn startet jetzt ein neues Leben. "Ich bin wieder mobiler, und weil ich ein unternehmungslustiger Mensch bin, können Sie sich vorstellen, was das für mich bedeutet."

Den Mut für diesen großen Eingriff gab ihm seine Familie. "Meine liebe Frau und unsere Kinder, Enkelkinder und Ur-Enkelchen. Um uns herum ist so viel Leben, da kann ich gar nicht auf trübe Gedanken kommen. Angst hatte ich nie. Mein Lebenswille war groß. Wenn ein Pflänzchen umknickt, wächst es wieder. Ein Löwenzahn wächst selbst durch eine Asphaltdecke. Das ist auch meine Natur." Sein Ratschlag zum Glück: "Ich habe immer versucht, alles zu tun, was meinem Herzen, meiner Seele und meinen Mitmenschen guttut. Das neue Leben, das ich durch meine Herz-Behandlung geschenkt bekommen habe, möchte ich nutzen. Und ich probiere noch immer gern Neues aus. Wie das erste Konzert, das ich mit meinen Söhnen am 2. September in Zeulenroda (Thüringen) geben werde. Die drei Marshalls gemeinsam mit unseren größten Hits live auf einer Bühne. Dafür schlägt mein altes Herz zurzeit - als Vater und Entertainer!" Quelle: Bauer Media Group, Neue Post (ots)