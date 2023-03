AfD: Für echte Nachrichten statt gekauften Journalismus!

Eine Anfrage der AfD ergab: Bundesministerien gaben in den vergangenen Jahren etwa 1,5 Millionen Euro aus, um Journalisten insbesondere von ARD, ZDF und WDR Honoraraufträge zu erteilen. Auch Medienschaffende privater Sender zählten zu den Glücklichen, die seitens der Regierung mit Aufträgen versorgt wurden.

Weiter berichtet die AfD: "Es ist also kein Wunder, dass die Nachrichtenlage in Deutschland in der Regel sehr einseitig dargestellt wird. Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten werden als Meinungsorgan missbraucht, mit Honorarverträgen erkaufen sich Ministerien augenscheinlich eine Berichterstattung, die den politischen und ideologischen Zielen entspricht und die Opposition ins Abseits stellt.