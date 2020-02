Elyas M`Barek will Privatleben vor Öffentlichkeit schützen

Schauspieler Elyas M`Barek will sein Privatleben von der Öffentlichkeit abschirmen. "Ich möchte mein Privatleben noch strikter aus der Öffentlichkeit raushalten. Das hat dort nichts verloren", sagte M`Barek dem Nachrichtenportal Watson.

Dies gelte auch speziell für seine Beziehungen. Hier hat er nach eigenen Angaben in der Vergangenheit in einer Beziehung schlechte Erfahrungen mit einem medial offeneren Umgang gemacht. "Damals hatte ich die Idee für den Auftritt, weil es eine Zeit lang immer Paparazzifotos von uns gab. Ich habe gedacht, dass wir einmal gemeinsam in die Öffentlichkeit gehen und dann privat unsere Ruhe haben", so der Schauspieler. "Das war aber ein Trugschluss. Ich habe daraus gelernt." In seinem Beruf gebe man "sowieso schon sehr viel von sich preis und erzählt eine Menge über sich selbst". Da müsse man eine "eventuelle Partnerin nicht reinziehen", sagte M`Barek. "Ich finde es wichtig, dass ich mein Privatleben und gewisse Dinge für mich behalte und nicht mit allen teile".

Quelle: dts Nachrichtenagentur