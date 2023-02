Dark-Rock-Band "Mono Inc" an Spitze der deutschen Album-Charts

"Mono Inc" stehen an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Mit "Ravenblack" gelingt der Dark-Rock-Band ihre zweite Nummer-eins-Platte. Der Tenor Rudy Giovannini landet mit "Das Beste" an zweiter Stelle.

Bob Dylan folgt mit "Fragments - Time Out of Mind Sessions (1996-1997)" auf Platz drei. Die Top fünf erreichen außerdem Uriah Heep mit "Chaos and Colour" und Pascow mit "Sieben". In den Single-Charts gelingt Udo Lindenberg mit der Single "Komet", die er gemeinsam mit "Apache 207" aufgenommen hat, der erste Nummer-eins-Hit seiner Karriere. Vorwochensiegerin Miley Cyrus fällt mit "Flowers" auf die zweite Stelle zurück. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Quelle: dts Nachrichtenagentur