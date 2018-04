Volksmusik-Sängerin Margot Hellwig: "Nur wenn das Haus sauber ist, kann ich entspannen"

Wieder zurück ins Leben: Nach einer schweren Knie-OP ist Volksmusik-Sängerin Margot Hellwig endlich wieder daheim in ihrem eigenen Haus in München. Im Gespräch mit Neue Post berichtet die Sängerin, wie es ihr nach der OP geht und wie sie in ihrem Heim zurechtkommt.

"Ich habe zwar noch Schmerzen, aber es geht mir zum Glück wieder ganz gut", lacht Margot Hellwig fröhlich. Aber eines macht die Sängerin ganz kribbelig: "Ich schaffe es noch nicht, das Haus von Dach bis Keller sauber zu machen und mich um den Garten zu kümmern. Das fuchst mich etwas", beichtet die Volksmusikerin. "Denn nur wenn es ordentlich und sauber ist, kann ich mich entspannen. Wenn dreckiges Geschirr in der Spüle steht, die Staubmäuse überhandnehmen - dann werde ich ganz nervös." Zum Glück ist sie aber nicht auf sich allein gestellt, sondern kriegt tatkräftige Unterstützung von ihren Nachbarn und Familie. "Meine Söhne Rupert (49) und Gregor (51) sowie die Schwiegertöchter kümmern sich ganz rührend um mich. Bevor ich aus der Reha am Chiemsee nach Hause gekommen bin, haben sie alles hier schön gemacht. Das war eine große Freude. Sogar einen Blumenstrauß haben sie mir hingestellt." Aber wer geht denn nun mit ihrer geliebten Hundedame "Leni" Gassi? "Meine Schwiegertochter hat da jemanden organisiert", so Margot Hellwig. "Aber ich hoffe doch, bald selbst wieder zu wandern." Quelle: Bauer Media Group, Neue Post (ots)