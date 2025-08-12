Gericht untersagt RTL Veröffentlichung von Bildern zu Ana Ivanovic Kindern

Aus gegebenem Anlass weise ich als Presseanwalt von Frau Ana Ivanovic auf folgende gerichtliche Entscheidung hin: Mit Beschluss vom 05.08.2025 hat das Landgericht Hamburg zum Az.: 324 O 355/25 RTL untersagt, Paparazzi-Fotos unserer Klientin, die sie mit ihren Kindern zeigen, zu veröffentlichen. Gleiches gilt für die hierauf bezogene Wortberichterstattung.

Wir nehmen das zum Anlass, erneut auf die Rechtslage bei Kindern Prominenter hinzuweisen, die aufgrund des besonderen Schutzbedürfnisses eine Wort- und Bildberichterstattung nicht hinnehmen müssen. Quelle: Schertz Bergmann Rechtsanwälte (ots)