Robert Pattinson: "Ich glaube an Liebe auf den ersten Blick"

Robert Pattinson (31) ist Single - und zwar kein glücklicher. Vor sechs Monaten trennte er sich von Sängerin FKA twigs nach drei Jahren Auf-und-ab-Liebe, jetzt fühlt er sich einsam. Im Gespräch mit InTouch spricht der Frauenschwarm über Liebe auf den ersten Blick, verrückte Schauspieler und #MeToo.

"Natürlich bin ich einsam", beichtet der Schauspieler. "Aber ich bin es gewohnt. Das lernst du in meinem Beruf. Du machst Projekte, kommst anderen für drei Monate total nahe. Dann ist alles vorbei, und du fühlst dich völlig entwurzelt." Seinen Beruf wechseln möchte Pattinson dennoch nicht. "Ich muss zugeben: 60 Prozent der Schauspieler sind komplett wahnsinnig. Aber ich mag nun mal verrückte Leute, die sind spannend. Außerdem ist es der perfekte Beruf für jemanden, der immer ein Kind bleiben und keine Verantwortung übernehmen möchte."

Robert Pattinson hat Lust, sich wieder zu verlieben. Nur die passende Frau fehlt noch dazu. "Ich finde Frauen toll, die ihre Meinung sagen und keine Angst haben. Die habe ich auch oft in der Branche getroffen. Deshalb war es so schockierend, als die #MeToo-Bewegung losging. Ich hatte keine Ahnung, wie viele Frauen das betrifft! Und keine hat's gewagt zu reden, weil diese Typen drohten, ihre Zukunft zu zerstören. Der reine Wahnsinn! 50 Prozent der Bevölkerung sollten nicht in Angst vor den anderen 50% leben!" Nach Pattinson ist es eine Frage von Erziehung und gesundem Menschenverstand, sich richtig zu verhalten. "Ich kann nicht verstehen, warum Männer die Frechheit haben, mit ihren Schwänzen rumzuwedeln. Einfache Regel: Wenn eine Frau ihre Kleidung anhat, lass deinen Schwanz drin. Wer will den schon sehen?"

Mit Ex-Freundin und Set-Kollegin Kristen Stewart (28) war es Liebe auf den ersten Blick. Und an die glaubt Pattinson auch immer noch. "Ich glaube, bei der ersten Begegnung entscheidet sich, ob du jemanden anziehend findest. Das ist mir immer wieder passiert."

