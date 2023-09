„Love Priest“: Das sind ja unmenschliche Szenen

Tim Kellner, der deutsche YouTuber und selbsternannte „Love Priest“, bringt tagespolitische Themen geradlinig und satirisch auf den Punkt. Auch die dritte Episode der Tim Kellner Show – exklusiv bei AUF1 – wie gewohnt ein Erfolg. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "In Episode 3 der Tim Kellner Show führt der „Love Priest“ den ganzen tagespolitischen Irrsinn in gewohnter Art und Weise satirisch vor. In dieser Folge thematisiert Tim Kellner unter anderem die horrenden Gagen von Moderatoren bei den Öffentlich-Rechtlichen.



Tagespolitik schonungslos auf den Punkt gebracht

Aber auch die jüngsten „Aktionen“ der „Letzten Generation“, Faesers Vorhaben vom Ausländer-Wahlrecht und viele andere tagespolitisch interessante Themen kommen zur Sprache.

Die ganze Sendung „Die Tim Kellner Show bei AUF1 - Episode 3“ können Sie hier ansehen:



Tim Kellner: Unnachahmlich in seiner Art

Auf unnachahmliche Weise kann Tim Kellner den Zusehern seine Sichtweise näherbringen. Er ist ein Kämpfer mit Herz und Hirn, für Land und Leute. Seine Beobachtungen und seine Kritik bringt er schonungslos zur Sprache.

Mit seiner eigenen Sendung bei AUF1 hat der „Love Priest“ die Möglichkeit, auch im Fernsehen zu sagen, was er sich denkt. Humorvoll, geradlinig und gekonnt in Satire verpackt, erreicht er nun ein Millionenpublikum. "



Quelle: AUF1.info