Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Medien Ende der Goldgräberzeit: Streamer im Sättigungs-Stress

Ende der Goldgräberzeit: Streamer im Sättigungs-Stress

Freigeschaltet am 25.09.2025 um 13:16 durch Sanjo Babić
Bild: Rainer Sturm / pixelio.de
Bild: Rainer Sturm / pixelio.de

Der deutsche Streaming-Markt verlangsamt sich, meldet die dts Nachrichtenagentur. Kundinnen und Kunden kündigen häufiger oder wechseln zwischen Anbietern, berichtet FinanzNachrichten.de.

Die Studie beschreibt sinkende Neukundenzahlen und mehr Rotationen zwischen Plattformen. Preiserhöhungen und Werbemodelle stoßen auf gemischte Resonanz. Viele Haushalte behalten nur noch ein bis zwei Dienste dauerhaft und buchen weitere temporär hinzu. Inhalte bleiben der wichtigste Bindungsfaktor.

Analysten erwarten stärkere Bündelangebote und mehr Live-Formate, um die Verweildauer zu erhöhen. Anbieter setzen auf lokale Produktionen und Sportrechte, während Kostendisziplin wichtiger wird.

Datenbasis: Laut dts handelt es sich um eine aktuelle Marktstudie; Angaben zu Stichprobe, Zeitraum und Methode wurden in der Meldung nicht ausgewiesen.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte klagt in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige