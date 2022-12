Musk suspendiert Twitter-Konten mehrerer Journalisten

Nachdem der US-Milliardär Elon Musk mehrere Journalisten von Twitter suspendiert hat, muss er sich wieder mit Fragen über sein Verständnis von Meinungsfreiheit konfrontieren lassen. Alexandria Ocasio-Cortez, Kongressabgeordnete der Demokraten, warf ihm sogar "Proto-Faschismus" vor. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez, auch als AOC bezeichnet, hat sich der Reaktion gegen Elon Musk angeschlossen, nachdem Twitter mehrere Journalisten suspendiert hatte, weil sie vorgeblich gegen Richtlinien der Plattform verstoßen hatten, als sie über den ElonJet-Tracker berichteten. AOC beschuldigte Musk, seine Macht als neuer Eigentümer von Twitter zu missbrauchen, und forderte ihn auf, "den Proto-Faschismus aufzugeben".

Musk hatte ein halbes Dutzend Journalisten von Twitter suspendiert, weil sie über ElonJet berichtet und Links zu dem Tracker zur Verfügung gestellt hatten – einem Flugverfolgungssystem, das Flugdaten in Echtzeit über Musks Privatjet veröffentlicht. Musk hat sich auf die Nutzungsbedingungen von Twitter berufen, die Doxxing – die Veröffentlichung von persönlichen Informationen wie Identität, Adresse oder andere persönliche Daten – untersagen. Allerdings waren die Daten bereits zuvor öffentlich zugänglich.

In einer Reihe von Twitter-Posts am Freitag bestand Cortez darauf, dass Musk die Reporter nicht hätte suspendieren sollen, weil er "eine öffentliche Person" sei, und deutete an, dass es zum Alltag gehöre, Opfer einer solchen Weitergabe von Standortinformationen zu werden.

Twitter hatte die Konten mehrerer Personen, darunter prominente Journalisten, gesperrt, die über die Social-Media-Plattform berichteten. Dies ist der jüngste Streit darüber, was auf der Kurznachrichtenplattform gesagt werden darf und was nicht, seit der Milliardär Elon Musk die Kontrolle darüber übernommen hat. Musk selbst hatte die sogenannten Twitter Files veröffentlicht, mit denen er vermeintliche Unterdrückung oder Manipulation von Informationen anprangerte. Die Konten von Reportern der New York Times, Washington Post, CNN, Voice of America und anderer Publikationen waren von der Sperrung betroffen.

Das Unternehmen hat den Journalisten nicht erklärt, warum es die Konten gelöscht hat und ihre Profile und vergangenen Tweets verschwinden ließ. Musk beschuldigte jedoch am Donnerstagabend auf Twitter Journalisten, private Informationen über seinen Aufenthaltsort weitergegeben zu haben, die er als "im Grunde genommen Attentatskoordinaten" bezeichnete. Für "Journalisten gelten die gleichen Regeln wie für alle anderen", twitterte Musk am Donnerstag. Später fügte er hinzu: "Mich den ganzen Tag lang zu kritisieren ist völlig in Ordnung, aber meinen Echtzeit-Standort zu doxxen und meine Familie zu gefährden ist es nicht."

Die plötzliche Suspendierung von Nachrichtenreportern folgte auf Musks Entscheidung vom Mittwoch, ein Konto dauerhaft zu sperren, das die Flüge seines Privatjets anhand öffentlich zugänglicher Daten automatisch verfolgte. Twitter änderte daraufhin seine Regeln für alle Nutzer, um die Weitergabe des aktuellen Standorts einer anderen Person ohne deren Zustimmung zu verbieten. Mehrere der am Donnerstagabend suspendierten Reporter hatten über die neue Richtlinie und Musks Begründung für deren Einführung geschrieben. Die neue Richtlinie basiert auf Musks Behauptung eines Stalking-Vorfalls, von dem seine Familie am Dienstagabend in Los Angeles betroffen gewesen sei. Das offizielle Konto von Mastodon, einem dezentralen sozialen Netzwerk, das als Alternative zu Twitter angepriesen wird, wurde ebenfalls gesperrt.

Die Chefredakteurin der Washington Post, Sally Buzbee, forderte, dass der Twitter-Account des Technik-Reporters Drew Harwell sofort wieder freigeschaltet wird. Die Suspendierung "untergräbt direkt Elon Musks Behauptung, dass er beabsichtigt, Twitter als eine Plattform für freie Meinungsäußerung zu betreiben", schrieb Buzbee. "Harwell wurde ohne Vorwarnung, Verfahren oder Erklärung gesperrt, nachdem er seine genaue Berichterstattung über Musk veröffentlicht hatte." CNN sagte in einer Erklärung, dass "die impulsive und ungerechtfertigte Suspendierung einer Reihe von Reportern, einschließlich Donie O'Sullivan von CNN, besorgniserregend, aber nicht überraschend ist".

"Die zunehmende Instabilität und Volatilität von Twitter sollte für jeden, der Twitter nutzt, ein Grund zur Sorge sein", heißt es in der CNN-Erklärung weiter. "Wir haben Twitter um eine Erklärung gebeten und werden unsere Beziehung auf der Grundlage dieser Antwort neu bewerten." Ein weiterer suspendierter Journalist, Matt Binder vom Technologie-Nachrichtenportal Mashable, sagte, er sei am Donnerstagabend sofort gesperrt worden, nachdem er einen Screenshot geteilt hatte, den O'Sullivan vor seiner eigenen Suspendierung veröffentlicht hatte. Der Screenshot zeigte eine Erklärung des Los Angeles Police Department, die am Donnerstag an mehrere Medien, darunter auch The Associated Press, geschickt wurde und in der es heißt, dass man mit den Vertretern von Musk über den angeblichen Stalking-Vorfall in Kontakt stehe, aber noch keine Anzeige erstattet worden sei.



"Ich habe keine Standortdaten weitergegeben, wie es die neuen Bedingungen von Twitter vorsehen. Ich habe auch keine Links zu ElonJet oder anderen Standortverfolgungskonten geteilt", sagte Binder in einer E-Mail. "Ich habe Musk sehr kritisch gegenübergestanden, aber nie gegen eine der aufgeführten Twitter-Richtlinien verstoßen."



Binder erklärte, dass eine Nachricht, die er erhalten habe, als er versucht habe, auf sein Twitter-Konto zuzugreifen, zeige, dass seine Suspendierung dauerhaft sei. Als Musk später auf eine Frage zu seiner Suspendierung des ehemaligen ESPN- und MSNBC-Moderators Keith Olbermann antwortete, deutete er jedoch an, dass die Strafe eine Woche andauern werde.

Am späten Donnerstag nahm Musk kurz an einer Twitter Spaces-Konferenz teil, die von der Journalistin Kate Notopoulos von Buzzfeed moderiert wurde. Musk hielt an den Suspendierungen fest und sagte: "Wenn du doxst, wirst du suspendiert, Ende der Geschichte". Er verließ das Gespräch abrupt, und kurze Zeit später schien Twitter Spaces instabil zu werden und ging dann offline. Einige der suspendierten Journalisten und auch der Schöpfer des ElonJet-Twitter-Accounts nahmen an dem Spaces-Gespräch mit Musk teil, obwohl ihre Twitter-Accounts aufgrund einer scheinbar technischen Marotte suspendiert waren. Musk twitterte später, dass "wir einen Legacy-Bug beheben" und dass der Dienst am Freitag wieder funktionieren sollte. Spaces war am Freitagnachmittag immer noch inaktiv.

Die Suspendierungen erfolgen zu einem Zeitpunkt, an dem Musk die Moderation von Inhalten auf Twitter stark verändert. Er hat versprochen, freie Meinungsäußerung zuzulassen. Konten, die zuvor gegen die Twitter-Regeln verstoßen hatten, wurden wieder eingestellt. Musk hatte aber auch angekündigt, dass er Negativität und Hass unterdrücken werde, indem er einigen Konten die "Reichweitenfreiheit" entziehen werde. Die gemeinnützige Organisation Committee to Protect Journalists, drückte am Donnerstagabend Besorgnis über die Suspendierungen aus.



"Wenn dies als Vergeltungsmaßnahme für ihre Arbeit bestätigt wird, wäre dies eine schwerwiegende Verletzung des Rechts der Journalisten, ohne Angst vor Repressalien über Nachrichten zu berichten", so die Gruppe. Wenn die Suspendierungen zum Exodus von Medienorganisationen führen, die auf Twitter sehr aktiv sind, werde sich die Plattform laut Lou Paskalis, langjähriger Marketing- und Medienmanager und ehemaliger Leiter der globalen Medienabteilung der Bank of America, grundlegend verändern.



"Wir alle wissen, dass Nachrichten über Twitter verbreitet werden, das war schon immer so, seit ich Twitter benutze, und jetzt auf Journalisten loszugehen, sägt wirklich am wichtigsten Grundpfeiler von Twitter", sagte Paskalis. "Journalisten von Twitter zu vertreiben ist die größte selbst zugefügte Wunde, die ich mir vorstellen kann."

Paskalis verweist auch auf die möglichen Reaktionen von Werbetreibenden. "Vergeltung für eine Aktion, mit der Elon nicht einverstanden ist. Das wäre der wichtigste Grund, die Werbung auf Twitter zu pausieren, wenn ich es nicht schon getan habe." Die Werbetreibenden beobachten demnach auch den möglichen Verlust von Twitter-Nutzern. Laut einer Prognose von Insider Intelligence werde Twitter in den nächsten zwei Jahren 32 Millionen seiner Nutzer verlieren. Sie prognostizieren einen Rückgang von fast 4 Prozent im Jahr 2023 und weitere 5 Prozent im Jahr 2024, da technische Probleme und die Rückkehr von Konten, die wegen beleidigender Beiträge gesperrt wurden, mit den neuen Twitter-Regeln zurückkehren."

