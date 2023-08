"Hymne der Arbeiterklasse" – Ein Country-Song geht viral

Weiter berichtet RT DE: "In nur 11 Tagen haben allein das Originalvideo mehr als 26 Millionen Menschen angeklickt. Dazu kommen Millionen von Klicks für unzählige weitere Uploads des Videos auf unterschiedlichen Plattformen und Videos, in denen Leute ihre Reaktionen auf das Lied zeigen. Offenbar hat der rothaarige Mann, der sich "Oliver Anthony" nennt, einen Nerv getroffen – quer durch alle ethnischen und religiösen Gruppen der Gesellschaft.

In einem Facebook-Post teilt der Sänger mit, dass er inzwischen Angebote der Musikindustrie erhalten, aber abgelehnt habe:

"Die Leute in der Musikindustrie schauen mich fassungslos an, wenn ich Angebote in Höhe von 8 Millionen Dollar ablehne. Ich will keine sechs Tourbusse, 15 Sattelschlepper und einen Jet. Ich will keine Stadion-Shows spielen, ich will nicht im Rampenlicht stehen. […] Diese Lieder haben Millionen von Menschen auf einer so tiefen Ebene erreicht, weil sie von jemandem gesungen werden, der die Worte genau in dem Moment fühlt, in dem sie gesungen werden. Keine Bearbeitung, keine Agenten, kein Bullshit. Nur ein Idiot und seine Gitarre."