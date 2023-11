Sind wir alle verloren? Ruediger Dahlke und Elsa Mittmannsgruber sagen klar „Nein!“

Ganz im Gegenteil: Es kommt BESSER! So lautet auch der Titel des gemeinsamen Buches vom Arzt und Bestseller-Autor Dr. Ruediger Dahlke und der Soziologin und Journalistin Mag. Elsa Mittmannsgruber. In ihrem neuen Werk gibt das Autoren-Duo dem Leser 25 mächtige Schlüssel an die Hand, die sein Leben und die Welt zum Guten verändern sollen.

Mit diesem Buch kann der Leser erkennen, wieviel Potenzial in ihm steckt, wieviel besser es noch werden kann und welch große Wirkungsmacht er hat. All sein Glück und die positive Energie trägt er oder sie dann in sein/ihr Umfeld, strahlt es aus, gibt es weiter, steckt andere damit an. Und so wächst das Gute und das Licht. Wie viele kleine Laternen in dunkler Nacht, die nach und nach angehen und alles immer mehr erhellen. Am Ende erstrahlt die Welt – so das Prinzip und die Hoffnung des neuen Buches, das Anfang Dezember erscheint.

HIER geht’s zum Buch: https://www.auf1.shop/products/es-kommt-besser Dass dieses Werk also die Welt verändert, soll ein positiver Nebeneffekt sein. Das Erste und Wichtigste sei es, dass es das Leben des Lesers zum Besseren verändert, so Ruediger Dahlke und Elsa Mittmannsgruber. Und dass es das wird, dabei sind sie sich sicher. „Genau jetzt ist die richtige Zeit für diese Veränderung. Wir sind auf dem Weg in eine neue Zeit. Wir sind mitten im Umbruch, die Zeiger stehen auf Wandel. Und genau diese Energie der Neuerung, des Wandels können wir jetzt für uns nutzen – um unser Leben, unser Umfeld und damit die Welt auf eine neue Ebene zu bringen. Die Zeit ist reif“, sagt Elsa Mittmannsgruber.

Das Buch „Es kommt BESSER: 25 Schlüssel, die dein Leben und die Welt verändern werden“ kann HIER vorbestellt werden: https://www.auf1.shop/products/es-kommt-besser Schnell sein: Die ersten 25 Vorbestellungen enthalten eine persönliche Widmung von Elsa Mittmannsgruber!

Quelle: AUF1