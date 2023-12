rbb-exklusiv: Schauspielerin Elena Uhlig: "Ich mag gar keine Krimis"

Schauspielerin Elena Uhlig ist bekannt aus Film- und Fernsehen und mag gar keine Krimis. Das verreit sie in der Sendung "100% Promi" bei rbb 88.8, der Landeswelle des rbb.

Am Donnerstag startet in der ARD der neue "Bremerhaven-Krimi". Dort ist Uhlig Teil eines Zoll-Ermittlerteams.

"Ich wollte die Rolle zuerst gar nicht annehmen, aber Gottseidank hat mich mein Agent dann doch überzeugt", sagte sie in dem Interview. "Es ist ein toller Film geworden, tolle Bilder, tolle Stimmung und ein super Team."

Gedreht wurde im Containerhafen in Bremerhaven und das war nicht ungefährlich für das Drehteam: "Es war wirklich wild und lebensgefährlich. Man musste genau die geführten Wege beachten, damit kein Kran uns überfährt", sagte Uhlig in dem Interview.

Auch privat ist es für Elena ein sehr aufregendes Jahr. Sie ist frisch verheiratet mit ihrem Schauspielerkollegen Fritz Karl. Und den 11.11. hatten sich beide als Termin extra ausgesucht. "Für mich als Rheinländerin ist das Datum eines, das man nicht vergisst, es macht den November für uns immer fröhlich und heiter und außerdem ist Heirat ja auch die 5. Jahreszeit!"

Die beiden leben schon seit 17 Jahren zusammen, haben 4 gemeinsame Kinder und damals bei ihrer ersten Begegnung war es tatsächlich Liebe auf den ersten Blick: "Das war es wirklich. Ich wusste sofort: He is my Man! Da ist er. Das ist mein Lebensmensch. Den muss man finden, aber das passiert. Ich sag immer: Das Teilchen, das zu einem passt, findet sich und das ist herrlich!"

Quelle: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg (ots)