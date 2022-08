Peinliches Zensur-Eigentor von Facebook/Bertelsmann

Weiter berichtet Reitschuster: "Ganz vorne dabei ist Facebook bzw. seine deutschen Zensoren im Löschzentrum vom Bertelsmann-Konzern, der schon im Dritten Reich eine ungute Rolle spielte und heute unter anderem hinter RTL, Stern, Capital und GEO steckt. Berüchtigt ist die Bertelsmann-Stiftung, die sich regelmäßig in die Politik einmischt. Natürlich ganz auf Seiten der Champagner-Linken. Konzern-Übermutter Liz Mohn ist „Amigo“ (oder muss man „Amiga“ sagen) von Angela Merkel, genauso wie Friede Springer. Die Ex-FDJ-Funktionärin versteht es, Medien für sich einzunehmen.



Wen wundert es da, dass Bertelsmann auch beim Zensieren für Facebook stramm auf Kurs von Merkel, Scholz & Co. ist? Auslöser für die Zensur-Orgien ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Es ist ein „Outsourcing“ von Zensur. Der Verfassungsbruch wird auf Drittanbieter wie Bertelsmann ausgelagert.

Allein in den letzten Monaten wurde ich zweimal gesperrt. Obwohl der Bundesgerichtshof Facebook-Sperren ohne Anhörung verbietet. Doch Bertelsmann und der US-Konzern pfeifen auf den Rechtsstaat. Beide Sperren hoben sie dann aber doch wieder auf – weil sie allzu absurd waren.

Angst frisst Hirn

Jetzt wurde ich für einen Post zu einem kurzen Ausschnitt aus einem Video gesperrt, in dem eine Frau zuerst erzählt, dass sie nach der Impfung Corona bekam, wie schlecht es ihr nach der Impfung ging, und dann das Fazit zieht: Deshalb ist die Impfung so wichtig. Ich postete dieses Video (anzusehen hier) auf Facebook und schrieb dazu Folgendes:

Die *** Zensurgefahr *** ist so wichtig, weil man danach Corona bekommt und es einem richtig schlecht geht: Beeindruckendes Fazit, das zeigt, was massives, dauerhaftes Schüren von Angst mit der menschlichen Logik macht.

Dass ich das Wort „Impfung“ mit „Zensurgefahr“ ersetzte, war eigentlich eine ironische Anspielung auf die Zensurpraxis.

Aber es erwies sich als „Honigfalle“ für die Zensoren von Bertelsmann – die in der Regel schlecht ausgebildete Hilfskräfte sind. Andernfalls hätte ihnen auffallen müssen, dass der Post keine medizinischen Informationen enthält und deshalb auch nicht wegen „medizinischer Fehlinformation“ gesperrt werden kann.

Die konkrete Begründung ist schlicht absurd:

Wie bitte? Es ging in meinem Kurztext lediglich um eine Auseinandersetzung damit, welche Auswirkungen das Angstschüren auf die menschliche Logik hat. Dazu wurde das Zitat der interviewten Frau wiedergegeben und kommentiert. In meinen Augen ist das auch mit unterdurchschnittlicher Intelligenz zu erkennen. Aber offenbar nicht, wenn man eine ideologische Brille auf hat und es darum geht, vermeintliche „Sozialschädlinge“ – wie ein FDP-Politiker Impfskeptiker nannte – unschädlich zu machen.

Besonders fatal: Meinen mehr als 100.000 Abonnenten kann ich nicht mitteilen, dass ich gesperrt bin. Sie können nun glauben, ich würde mich wegducken. Ich habe mein Konto jetzt erst einmal deaktiviert – damit niemand meint, ich würde einfach nur schweigen. Meine vielen Leser auf Facebook sind auch der Grund, warum ich Facebook nicht einfach boykottiere: Viele sind nicht technikaffin. Und auch wenn das manche Kommentatoren partout nicht wahrhaben wollen – gerade für viele ältere Leser stellt der Umstieg auf eine andere Plattform ein unüberwindliches Hindernis dar. Ich bekomme Zuschriften mit der Bitte, auf Facebook zu bleiben, die mir das Herz zerreißen. Ich empfehle aber noch einmal allen, die technisch in der Lage sind, mit mir ins zensurfreie Netzwerk GETTR zu wechseln (Link hier).

Auf Ihre Unterstützung kommt es an



Ich habe sofort Beschwerde eingelegt und auch sofort eine Abmahnung an Facebook geschickt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung, die es mir ermöglicht, mich zu wehren und in diesen schweren Zeiten journalistisch am Ball zu bleiben (Paypal ist ja leider auch „zensiert“, aber – zumindest noch – können Sie via Überweisung etwas für freien Journalismus tun: IBAN LT18 3190 0201 0000 1014 (BIC: TEUALT22XXX) oder DE30 6805 1207 0000 3701 71.

PS: Was mich besonders erschreckt, ist die Selbstbeobachtung, dass ich mich an solche Zensur fast schon gewöhnt habe und mich nicht mehr so aufrege wie früher. Diese Abstumpfung gegenüber Misständen ist gefährlich. Denn wenn man aufhört, sich über Misstände zu empören, wird man Teil von ihnen. Parallel besteht die Gefahr, dass man wegen der Zensur unwillentlich eine innere Schere anlegt und nicht mehr so frei schreibt, wie man möchte. Gespenstische Zustände sind das. Hätte mir früher, als ich in Russland immer die Meinungsfreiheit in Deutschland als leuchtendes Beispiel darstellte, jemand gesagt, dass ich hier einmal Angst vor Zensur haben würde – ich hätte ihn für verrückt erklärt. Wann in der Geschichte waren die im Recht, die auf Zensur setzten?