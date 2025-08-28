Caroline Wahl plant Bootsführerschein nach drittem Roman

Bestsellerautorin Caroline Wahl will sich nach dem Erscheinen ihres dritten Romans "Die Assistentin" nicht Großes leisten. Das sagte sie der "Rheinischen Post". Nach den vorherigen Bucherfolgen hatte sich Wahl erst einen großen Sportwagen und dann einen Wohnwagen zugelegt.

"Ich kaufe mir jetzt erst einmal nichts mehr. Man muss sich ja um diese Sachen am Ende auch kümmern. Außerdem bin ich im Moment sehr zufrieden mit meinem Leben und möchte auch länger in Kiel wohnen bleiben", sagte die 30-Jährige. Sie plane aber auf jeden Fall, einen Bootsführerschein zu machen. "Langfristig möchte ich eigentlich schon gerne segeln. Aber vielleicht steige ich erst einmal mit einem Motorboot-Führerschein ein."



Wahl wurde 1995 in Mainz geboren und studierte Germanistik in Tübingen und Deutsche Literatur in Berlin. Ihr neuer Roman handelt von einer jungen Verlagsassistentin, die an einem neurotischen Chef fast zugrunde geht. Auch Wahl hatte in Zürich in einem Verlag gearbeitet und in dieser Zeit ihr Debüt "22 Bahnen" geschrieben.

Quelle: dts Nachrichtenagentur