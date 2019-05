Frank Nolte: Presse-Grossisten gründen Gesamtverband

Die deutschen Pressegroßhändler haben am 22. Mai 2019 in Köln den Gesamtverband Pressegroßhandel gegründet. Der Gesamtverband vereint die selbstständigen PresseGrossisten und die Presse-Grossisten, an denen Verlage beteiligt sind.

Zum Gründungsvorstand wählten die Teilnehmer der Versammlung Frank Nolte, Süddeutsche Zeitungszentrale, Stuttgart, Vincent Nolte, Presseservice Nord, Bremen, Jan Carlsen, Grossounion Nord, Hannover, und Felix Wahlich, Cottbusser Presse Vertrieb, Cottbus. "Heute beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte des Pressegroßhandels", erklärte Frank Nolte. "Im Gesamtverband führen wir 100 Prozent des Grosso-Inlandsmarktes zusammen. Dies ist eine historische Chance, mit vereinten Kräften die Position des Pressegroßhandels im Wandel zu untermauern. Vor uns liegt eine vielversprechende Zukunft, wenn wir das Printgeschäft stärken, Aufgaben zentral organisieren und offen für neue Ideen sind", so Nolte. Der Gesamtverband tritt für einen diskriminierungsfreien Vertrieb von Zeitungs- und Zeitschriftensortimenten ein und leistet somit einen wesentlichen im öffentlichen Interesse stehenden Beitrag zur Pressefreiheit und -vielfalt. Zu seinen Kernaufgaben zählen praxisnahe Services im Bereich Marketing, Key Accounting und Datenmanagement sowie klassische Verbandsfunktionen wie Public Affairs, Öffentlichkeitsarbeit und Recht. Der Gesamtverband positioniert sich als eine starke Vereinigung, die den Zweck verfolgt, die Leistungskraft und Wirtschaftlichkeit seiner Mitglieder zu verbessern, um das als vorbildlich geltende deutsche Presse-Vertriebssystem im Medienwandel zu behaupten. Er unterstützt seine Mitglieder beim Auf- und Ausbau neuer Geschäftsfelder. Aufgrund seiner Mitgliederstruktur führt der Gesamtverband keine Verhandlungen über Konditionen. Er beauftragt mit der Anbahnung und dem Abschluss von Branchenvereinbarungen den BVPG, der als Vereinigung i.S.d. § 30 Abs. 2a GWB wettbewerbsrechtlich legitimiert ist. Der Gründungsversammlung gingen zielgerichtete Beratungen im Bundesverband Presse-Grosso e.V. und der Arbeitsgemeinschaft Pressevertrieb (APV) sowie zwischen beiden Organisationen in dem Zeitraum von Mai 2018 bis Mai 2019 voraus. Der nun errichtete Gesamtverband Pressegroßhandel ist ein Verein bürgerlichen Rechts. Er wird nach Eintragung im Vereinsregister rechtsfähig. Der Pressegroßhandel gewährleistet als neutraler Absatzmittler Pressefreiheit und -vielfalt an über 100.000 Verkaufsstellen überall in der Republik. Die heute bundesweit 36 Pressegroßhändler sind mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut. Der Pressegroß- und -Einzelhandel ist der wichtigste Absatzkanal für Print. Quelle: Bundesverband Presse-Grosso e.V. (ots)

