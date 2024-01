Anne Hathaway findet Thema "Liebe" in Krisenzeiten umso wichtiger

Oscarpreisträgerin Anne Hathaway, die mit Filmen wie "Der Teufel trägt Prada" einem Millionenpublikum bekannt wurde, findet in Zeiten von Krieg und Krisen das Thema "Liebe" umso wichtiger. "Grundsätzlich brauchen wir mehr Liebe, und Romantik ist nur ein Teilaspekt davon, wir brauchen mehr Güte, Mitgefühl und Freundlichkeit", sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Dabei gehe es darum, bei der Suche nach der positiven Energie nicht auf andere zu verweisen, so die 41-Jährige weiter: "Letztlich sollten wir bei uns selbst anfangen und uns fragen: Sind wir bereit, Liebe zu zeigen - auch gegenüber einer Person, die anderer Meinung ist wie wir?" Man habe keinen Einfluss darauf, wie sich andere einem gegenüber verhalten. "Die einzige Person, über die wir Kontrolle haben, sind wir selbst. Also sollten wir versuchen, gute Menschen zu sein", so die US-Schauspielerin.

Quelle: dts Nachrichtenagentur