Schlager-Duo Fantasy auf Platz eins der Album-Charts

Martin Hein und Fredi Malinowski vom Schlager-Duo Fantasy sind mit "Das Beste" auf Platz eins der deutschen Album-Charts. Sie hätten sich knapp gegen "Our Songs" von Anastacia durchgesetzt, teilte GfK Entertainment am Freitagnachmittag mit. Auf Platz drei landete die Indie-Band Jeremias ("Von Wind und Anonymität").

Weitere Ränge sind unter anderem mit Popstar Kylie Minogue ("Tension", fünf), der Metalformation Cannibal Corpse ("Chaos Horrific", sechs) oder Ex-Rosenstolz-Sängerin Anna R. ("König:in", acht) musikalisch bunt gemischt belegt. Auch Singer-Songwriter Florian Künstler ("Gegengewicht", elf) und "Staubkind" Sven Louis Manke ("Da ist immer noch mein Herz", 14) mischen vorne mit.

In den Single-Charts bleibt fast alles beim Alten, denn die komplette Top 5 präsentiert sich unverändert: Ganz oben stehen weiterhin SIRA, Bausa & badchieff ("9 bis 9"), denen Cassö, Raye & D-Block Europe ("Prada") und Ayliva ("Hässlich") in einigem Abstand folgen. Den Kampf um den höchsten New Entry entscheidet Rapper Jazeek ("Take It", 19) für sich.

Quelle: dts Nachrichtenagentur