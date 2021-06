Lukas Podolski wird Juror beim "Supertalent"

Ex-Nationalspieler Lukas Podolski wird neuer Juror in der RTL-Sendung "Das Supertalent". Das teilte der Sender am Dienstag mit. Im Rahmen einer "weitreichenden Zusammenarbeit" soll er zudem in weiteren Unterhaltungsshows als auch im Sport-Bereich mitwirken.

Podolski sagte, dass er "Das Supertalent" immer gerne mit seiner Familie geschaut habe. "Jetzt sitze ich bald selbst auf dem Jurystuhl." Er sei gespannt auf diese und weitere neue Herausforderungen bei RTL. Die 15. Staffel von "Das Supertalent" soll im Herbst starten. Die Jury soll dabei nach dem Ausscheiden von Dieter Bohlen aus komplett neuen Gesichtern bestehen. Quelle: dts Nachrichtenagentur