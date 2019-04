KC Rebell neu auf Platz eins der Album-Charts

KC Rebell steht an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Das Album "Hasso" des deutschen Rappers stieg direkt auf den ersten Platz der Hitliste ein. Es ist die fünfte Nummer-eins-Platte des Musikers.

Schlagersängerin Andrea Berg bleibt mit ihrem Album "Mosaik" weiterhin an zweiter Stelle, gefolgt vom Neueinsteiger "Lass uns fliegen" der Schlagerpiloten auf dem dritten Platz.



In den Single-Charts eroberte der US-Newcomer Lil Nas X mit "Old Town Road" den Thron und kletterte somit vom vierten auf den ersten Platz. Der Song "Rolex" von Capital Bra feat. Summer Cem & KC Rebell befindet sich weiterhin auf dem zweiten Platz. Die Single "Deutschland" von Rammstein musste dagegen zwei Plätze einbüßen und befindet sich an dritter Stelle.



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Quelle: dts Nachrichtenagentur