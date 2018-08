Marlene Lufen über TV-Partner Jochen Schropp: "Ich stehe eigentlich nicht auf schöne Männer"

Gemeinsam mit Jochen Schropp, 39, moderiert Marlene Lufen, 47, ab Freitag die Show "Promi Big Brother". In GALA (Heft 34/2018, ab morgen im Handel) sagen beide diese Woche, was sie am anderen schätzen. Schropp schwärmt: "Das Schöne an Marlene ist, dass sie nicht eitel ist. Zwischen uns gibt es keine Konkurrenz."

Marlene Lufen ist mit dem Sportmoderator Claus Lufen verheiratet. Marlene Lufen gibt zu, von Schropps Äußerem fasziniert zu sein: "Ich finde ihn noch immer so attraktiv, dass ich ihn einfach gerne anglotze. Dabei stehe ich eigentlich gar nicht auf schöne Männer." Quelle: Gruner+Jahr, Gala (ots)