Rosenstolz-Sängerin Andrea Neuenhofen gestorben

Die als "AnNa R." bekannt gewordene ehemalige Sängerin von Rosenstolz, Andrea Neuenhofen, ist tot. Das wurde am Montag über den Instagram-Account der Sängerin mitgeteilt.

"Selbstbescheiden bezeichnete AnNa sich zeitlebens als 'Pop-Maus'. Tatsächlich war sie viel mehr: Mit ihrer einzigartigen Stimme, ihrer Präsenz und ihren Liedern blieb sie seit der Gründung von Rosenstolz eine konstante Lebensbegleiterin für unzählige Menschen", heißt es in dem Beitrag. Sie hatte demnach "noch viele Musikpläne", als sie im Alter von 55 Jahren in Berlin verstarb.



Die Sängerin wuchs in Ost-Berlin auf und versuchte bereits zu DDR-Zeiten, in der Musikbranche Fuß zu fassen. Ihre kritischen Texte machten dies aber schwierig. Nach der Wiedervereinigung gründete sie 1991 gemeinsam mit Peter Plate die Gruppe Rosenstolz. Im Dezember 2012 gab Rosenstolz die Auflösung bekannt. Im Frühjahr 2013 meldete sich AnNa R. als Sängerin ihrer neuen Band Gleis 8 zurück, von 2019 bis 2022 war sie Sängerin bei Silly. Für den Herbst war eine neue Tournee geplant.

Quelle: dts Nachrichtenagentur